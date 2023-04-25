Эксперт назвала эффективные упражнения для тренировок на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поддержать физическую форму и достичь отличного состояния к лету можно с помощью некоторых упражнений, для выполнения которых не потребуется посещать спортзал. Об этом в беседе с News.ru сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

Любители физической активности, выйдя на свежий воздух, могут попробовать сделать несколько приседаний. При этом при выполнении упражнения важно соблюдать правильную технику.

"Приседания важно выполнять, чтобы не нанести травму. Ноги должны быть на ширине плеч, спина ровная, голова смотрит вперед. Присед выполняется, не отрывая пятки от пола и обязательно садясь, как будто на стул", – уточнила эксперт.

Вторым эффективным упражнением является планка. В такой позе у человека укрепляются все мышцы тела. Выполнять планку можно не только от пола, но и от скамьи. На опору можно поставить руки или ноги, пояснила Волынкина.

Не менее полезными также являются отжимания на брусьях. Здесь важен упор на прямых руках, тело нужно наклонить вперед, а угол в локте должен составлять 90 градусов.

Остеопат Владимир Животов ранее рекомендовал выполняющим планку быть осторожными. По его словам, подобное упражнение может привести к опущению внутренних органов из-за провисания живота. Наиболее безопасным видом упражнения он назвал боковую планку.

