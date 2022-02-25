Футбольный союз РФ прокомментировал решение о переносе финала Лиги чемпионов в Париж

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Решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж продиктовано политическими причинами. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Он отметил, что РФС долгое время выступает надежным партнером УЕФА, выполняет все необходимые обязательства и обеспечивает всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении соревнований.
"Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности", – отметил Дюков.
По его словам, РФС всегда придерживается принципа, что спорт вне политики. Поэтому он не может поддержать это и другие решения о переносе матчей с участием российских спортсменов на нейтральную территорию. По мнению главы Союза, это нарушает спортивный принцип и ущемляет интересы игроков.
"Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей – с высоким уровнем организации и безопасности", – подчеркнул Дюков.
Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в 2022 году Алексей Сорокин выразил сожаление из-за этого решения. По его словам, Россия неукоснительно соблюдала все требования и гарантии.
"В проект было вовлечено большое количество людей. Мы были готовы подарить и гостям, и россиянам большой футбольный праздник. Жаль, что этого не случится", – цитирует Сорокина RT.
Он добавил, что сейчас нужно решить кадровые, финансовые и юридические вопросы по сворачиванию проекта.
Сожаление выразили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально комфортные условия для проведения этого мероприятия.
"Нет, я не сказал этого. Я просто выразил сожаление", – ответил Песков на вопрос ТАСС, считает ли он это решение политизированным.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский написал в своем телеграм-канале, что средства, которые были запланированы на проведение матча, будут направлены на развитие детских спортивных школ.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Санкт-Петербурга в Париж. Изначально матч должен был пройти на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Финал Лиги чемпионов был запланирован на 28 мая. Кроме того, принято решение о том, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах UEFA, будут обязаны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.
Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен во Францию
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