Роднина оценила отказ выдавать Загитовой многомиллионный грант на новое шоу

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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), который отказал фигуристке Алине Загитовой в выделении 74,79 миллиона рублей на постановку шоу "Алые паруса", передает РИА Новости.

"Наверняка при вручении гранта есть положения, где оговорены все права и особенности, поэтому тут нет смысла рассуждать, справедливо или нет, что ей в нем отказали", – заявила Роднина.

Кроме того, депутат назвала нормальной практику, когда фигуристы после завершения спортивной карьеры начинают зарабатывать в шоу. Она также указала, что на фоне отстранения российских спортсменов от международных соревнований в стране возник большой спрос на подобного рода мероприятия. Именно поэтому, как утверждает Роднина, в России сейчас существует много разных шоу.

"Спрос диктует свои законы", – подытожила олимпийская чемпионка.

При этом Загитова также планирует открыть собственную школу, в которой будет выполнять функции менеджера. Как рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, олимпийская чемпионка будет осуществлять подбор тренеров, а также курировать и мониторить процесс работы в школе.

По его словам, фигуристкой уже были подобраны кандидаты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут работать в школе. Они будут трудоустроены вахтовым методом, уточнил министр спорта Татарстана.

