Москва онлайн покажет Всероссийские соревнования по пони-спорту

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

25 сентября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят Всероссийские соревнования по пони-спорту в конно-спортивном клубе "Измайлово".

Вы увидите конное троеборье, которое включает в себя езду по манежу, кросс и преодоление препятствий. Испытания позволят наездникам продемонстрировать натренированность, разностороннюю подготовку и покорность пони.

Смотрите прямую трансляцию 25 сентября в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.