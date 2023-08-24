15:49События
Москва онлайн покажет соревнования по хай-дайвингу
Фото: depositphotos/microgen
27 августа зрители Москвы онлайн смогут увидеть прямую трансляцию соревнований по хай-дайвингу на фестивале "Открытая вода". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и спортсменами.
Хай-дайвинг – это экстремальный вид спорта, в рамках которого спортсмены совершают прыжки в воду с большой высоты, выполняя зрелищные трюки. Гостей мероприятия также ждут соревнования по водно-моторному спорту, гидрофлаю и мотосерфу.
Смотрите прямую трансляцию 27 августа в 14:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.