Москва онлайн покажет соревнования по хай-дайвингу

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27 августа зрители Москвы онлайн смогут увидеть прямую трансляцию соревнований по хай-дайвингу на фестивале "Открытая вода". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и спортсменами.

Хай-дайвинг – это экстремальный вид спорта, в рамках которого спортсмены совершают прыжки в воду с большой высоты, выполняя зрелищные трюки. Гостей мероприятия также ждут соревнования по водно-моторному спорту, гидрофлаю и мотосерфу.

Смотрите прямую трансляцию 27 августа в 14:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.