"Химки" победили "Динамо" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Футбольная команда "Химки" одержала победу над столичным клубом "Динамо" в матче 27 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Гол забил Максим Глушенков. Это произошло на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

В настоящее время в турнирной таблице "Химки" занимают восьмое место, а "Динамо" – шестое.

Ранее московский клуб "Локомотив" разгромил ЦСКА в дерби и вышел в финал Кубка России по футболу. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-зеленых.

