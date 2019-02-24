Российские лыжники взяли серебро в командном спринте на ЧМ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Серебро в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Австрии досталось российским лыжникам Александру Большунову и Глебу Ретивых.

Лучшим результатом гонки стали 18 минут 49,86 секунды. От завоевавших золото норвежцев Эмиля Иверсена и Йоханнеса Клебо, спортсмены из РФ отстали на 1,88 секунды. Тройку лидеров замкнули итальянцы Франческо Де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

Накануне вечером Большунов выиграл серебро в скиатлоне. На финише первенства, которое с 20 февраля по 3 марта проходит в Зефельде, он уступил 0,1 секунды норвежцу Шуру Рете. Первое место в медальном зачете пока занимает Норвегия.