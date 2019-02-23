Александр Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира

Фото: ТАСС/Zuma/Mathias Bergeld

Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта. На финише россиянин уступил норвежцу Шуру Рете 0,1 секунды.

Шур Рете показал результат 1 час 10 минут 21,8 секунды. Третье место также досталось представителю Норвегии. Бронзу получил Мартин Сундбю, сообщает ТАСС.

На чемпионате мира в Зефельде Большунов завоевал уже третью медаль для сборной России. Мировое первенство завершится 3 марта.

Ранее российский лыжник Александр Большунов одержал сразу несколько побед на этапе Кубка мира в Финляндии. Спортсмен занял первое место в индивидуальной гонке на 15 километров. Он преодолел дистанцию на 19,5 секунды быстрее ближайшего преследователя. А перед этим Большунов выиграл спринтерскую гонку классическим ходом на этапе Кубка мира.