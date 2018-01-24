МОК не унижает Россию, но подозрения достаточно для отстранения – Бах

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Международный олимпийский комитет (МОК) не ставил своей целью унизить Россию решением о запрете выступать на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под флагом страны, данное решение стало сбалансированным. Такое заявление сделал глава МОК Томас Бах.

"МОК хотел дать "чистым" российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового "чистого" российского спорта", – сказал он, передает Рейтер.

5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Атлеты смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом, и только в том случае если докажут свою непричастность к употреблению допинга.

Позже в январе Международный олимпийский комитет сократил пул российских спортсменов, допущенных до выступления на ОИ–2018 под олимпийским флагом. Теперь это 389 человек вместо 500.

Отмечается, что свыше 80 процентов из пула не участвовали в Олимпиаде в Сочи в 2014 году.