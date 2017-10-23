"Локомотив" вышел в лидеры чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Краснодаром" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России. Этот успех позволил команде Юрия Семина выйти на первое место в турнирной таблице, сравнявшись с санкт-петербургским "Зенитом".

Встреча на домашнем стадионе "железнодорожников" в Черкизово завершилась со счетом 2:0. Алексей Миранчук открыл счет на 26-й минуте, второй гол забил со штрафного португальский легионер "Локо" Мануэл Фернандеш (85).

На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

После 14 матчей "Локомотив" и "Зенит" набрали по 29 очков. В следующем туре лидеры российского чемпионата сыграют между собой. Матч состоится 29 октября в Санкт-Петербурге.

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