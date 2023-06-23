Москва онлайн покажет "Красочный забег" в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

25 июня зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят ежегодный "Красочный забег". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками на линии старта.

В этом году мероприятие приурочено к 100-летию московского спорта.

Маршрут забега традиционно пройдет вокруг спортивного комплекса "Лужники", по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. По пути участников ждут четыре зоны, где их будут осыпать оранжевой, желтой, малиновой и синей красками.

Все, кто добежит до финиша, получат традиционные значки с символикой забега, а победители – трое мужчин и три женщины – кубки, подарки от партнеров и денежные призы.

Смотрите прямую трансляцию 25 июня в 09:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.