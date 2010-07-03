Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский фигурист Максим Ковтун, выступающий в мужском одиночном катании, заявил о завершении спортивной профессиональной карьеры.

"Не было какого-то длительного пути, длительных раздумий. Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет. У меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все, что мог, все, на что был способен", – цитирует РИА Новости спортсмена.

Ковтун добавил, что значительным ограничителем для него является здоровье.

"Чем больше я работал над мышцами, тем отчетливее понимал, что ресурсов моего организма просто недостаточно, чтобы стабильно занимать места в мировом топе. Не говоря уже о том, чтобы попадать в призовую тройку", – резюмировал спортсмен.

Максим Ковтун родился 18 июня 1995 года в Екатеринбурге. Серебряный призер чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов, серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года. Победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013. Четырехкратный чемпион России (2014, 2015, 2016 и 2019).



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Ранее о завершении спортивной карьеры объявил Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. По его словам, в ближайшее время он намерен открыть свою лыжную академию, в которой выстроит "правильную систему подготовки детей и взрослых".

Также об уходе из спорта заявила конькобежка Екатерина Лобышева. Она собирается заняться собственной школой в Коломне и другими проектами.