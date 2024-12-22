Боксер Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри

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Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и тем самым сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом сообщает РИА Новости.

Поединок проходил в Эр-Рияде и завершился единогласным решением судей в пользу Усика.

Украинскому боксеру 37 лет, за свою профессиональную карьеру он выиграл все 23 поединка.

В октябре российский боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу в весовой категории до 79,38 килограмма, победив Дмитрия Бивола по результатам 12-раундового поединка в Эр-Рияде раздельным решением судей.

Реванш между Бетербиевым и Биволом пройдет 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. На счету Бетербиева 21 победа, из которых 20 нокаутов, и ни одного поражения.