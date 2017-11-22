Колобков выразил несогласие с решением отстранить российских скелетонистов от ОИ

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Министр спорта России Павел Колобков выразил несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить четырех российских скелетонистов от участия в Олимпийских играх.

По словам министра, дисциплинарная комиссия выносит решения, не предоставляя доказательной базы. При этом в своем расследовании она операется на одного человека – Григория Родченкова, в отношении которого ведется уголовное расследование.

Также Колобков призвал комиссию не тратить время и огласить решения по российским спортсменам. "Уже очевидно, что они есть," – цитирует Колобкова RT.

Колобков отметил, что Россия будет бороться за честь дисквалифицированных спортсменов. "При вынесении решений нам не предоставляют содержательной части, то есть доказательств, но и этого достаточно, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд", – заявил министр.

При этом, добавил Колобков, федерации и спортсмены получают всю возможную поддержку со стороны министерства.

Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх скелетонистов Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Александра Третьякова и Елену Никтину. Также спортсменов лишили золотых и бронзовых медалей Олимпийских игр-2014 в Сочи.