МОК лишил медалей и отстранил от Олимпиады российских скелетонистов

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Международный олимпийский комитет лишил российских скелетонистов золотых и бронзовых медалей, полученных на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Решение принято в отношении Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Александра Третьякова и Елены Никтиной, сообщает Р-Спорт.

Спортсменов также пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде.

В четверг, 23 ноября, комиссия МОК рассмотрит дело биатлонистки Ольги Зайцевой, подозреваемой в нарушениях антидопинговых правил. А 5 декабря Международный олимпийский комитет огласит решение о том, получит ли Россия право участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане.