"Спартак" и "Амкар" сыграли вничью на матче в Москве

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Столичный "Спартак" сыграл ничью в матче 14-го тура чемпионата России с пермским клубом "Амкар". Встреча, прошедшая на стадионе "Открытие-Арена" в Москве завершилась со счетом 0:0.

"Спартак" играл в футбол все 90 минут, ребята боролись, мотивация и эмоции были. Не могу никого ругать, сегодня мы хорошо играли, просто не получилось, это футбол. Остается только принять этот результат", – сказал на пресс- конференции после матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, сообщает ТАСС.

В следующем туре 28 октября "Спартак" сыграет в гостях с "Ростовом", "Амкар" в этот день дома примет "Урал".

Ранее московский "Спартак" обыграл "Севилью" со счетом 5:1 в рамках группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Спартак" впервые с сезона 2012-2013 года принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Победа над "Севильей" стала первой с октября 2012 года, когда московская команда одолела португальскую "Бенфику". "Спартак" провел с "Севильей" 27 встреч, 13 из которых закончились для красно-белых поражением, 8 – победой.