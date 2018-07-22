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Москва 24

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Спорт

22 июля, 16:23

Представитель Гассиева рассказал о планах боксера после боя с Усиком

спорт

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мурат Гассиев пока не рассматривает вероятность реванша с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Алексей Васильев.

"Вероятность реванша пока не рассматривается. Нет у нас и других планов на следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом", – сказал он, передает РИА Новости.

Васильев также добавил, что спортсмену необходимо залечить травмы, которые он получил в процессе подготовки. Сколько времени потребуется для восстановления Гассиева, менеджер не уточнил.

Россиянин Мурат Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Бой состоялся в Москве в спорткомплексе "Олимпийский " в субботу, 21 июля.

Усик отстоял свои титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC, завоевал чемпионские пояса по версии IBF и WBA, принадлежавшие ранее Гассиеву. 24-летний Гассиев при этом потерпел первое поражение в своей карьере, до этого одержав 26 побед (19 – нокаутом).

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