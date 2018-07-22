Представитель Гассиева рассказал о планах боксера после боя с Усиком

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Мурат Гассиев пока не рассматривает вероятность реванша с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Алексей Васильев.
"Вероятность реванша пока не рассматривается. Нет у нас и других планов на следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом", – сказал он, передает РИА Новости.
Васильев также добавил, что спортсмену необходимо залечить травмы, которые он получил в процессе подготовки. Сколько времени потребуется для восстановления Гассиева, менеджер не уточнил.
Россиянин Мурат Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Бой состоялся в Москве в спорткомплексе "Олимпийский " в субботу, 21 июля.
Усик отстоял свои титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC, завоевал чемпионские пояса по версии IBF и WBA, принадлежавшие ранее Гассиеву. 24-летний Гассиев при этом потерпел первое поражение в своей карьере, до этого одержав 26 побед (19 – нокаутом).
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