Гассиев уступил Усику в финальном бое Всемирной суперсерии бокса

Фото: World Boxing Super Series

Россиянин Мурат Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Бой проходил в Москве в спорткомплексе "Олимпийский " в субботу, 21 июля.

Усик отстоял свои титулы чемпиона мира по версии WBO и WBC, завоевал чемпионские пояса по версии IBF и WBA, принадлежавшие ранее Гассиеву. Также украинскому боксеру вручены Кубок Мухаммеда Али и призовые в размере 10 миллионов долларов.

24-летний Мурат Гассиев при этом потерпел первое поражение в карьере, до этого одержав 26 побед (19 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что в начале февраля Гассиев в Ледовом дворце "Большой " в Сочи победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной суперсерии.