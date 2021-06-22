Чемпионат Москвы по гольфу пройдет 23–24 июня

Фото: Москва 24

С 23 по 24 июня состоится чемпионат Москвы по гольфу. Соревнования пройдут в гольф-клубе Forest Hills.

Победители в этом году впервые будут определяться в пяти зачетных категориях. У мужчин соревнования состоятся среди спортсменов 1992–2008 годов рождения (от 13 до 29 лет), 1972–1991 годов рождения (от 30 до 49 лет) и 1971 года рождения и старше (от 50 лет).

Среди женщин на чемпионате выступят спортсменки 1992–2008 годов рождения (от 13 до 29 лет) и 1991 года и старше (от 30 лет и старше).

Организаторами турнира выступают Департамент спорта города Москвы и РОО "Федерация гольфа в городе Москве". По его итогам участникам могут присваиваться спортивные разряды, включая спортивный разряд "кандидат в мастера спорта". Победители получат кубки, медали и дипломы Москомспорта, а призеры – медали и дипломы.