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Спорт

22 июня 2018, 16:52

Музей Победы покажет прямые трансляции матчей ЧМ-2018

спорт ЧМ-2018

Фото: depositphotos/Kingan77

Музей Победы организовал в малом киноконцертном зале прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба музея.

С началом чемпионата в музее стало в пять раз больше гостей, большая их часть – футбольные болельщики. Они смогут увидеть в прямом эфире все игры, в том числе и матчи не на столичных стадионах. Для посетителей подготовили удобные кресла и экран 8 на 5 метров.

Трансляции будут показывать до конца чемпионата – до 15 июля. По понедельникам из-за выходного дня в музее трансляции не проводятся. Перед матчами можно сходить на экскурсии, доступные на русском или английском языке. В дни мундиаля на них действуют скидки в 65 процентов.

Понаблюдать за встречами ЧМ-2018 можно также на Центральном московском ипподроме. Трансляции показывают и на экранах в вагонах столичного метро.

Мундиаль стартовал 14 июня, он проходит в 11 городах страны. Московские стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр.

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