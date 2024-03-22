Умер сын маршала СССР Семена Буденного

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Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте федерации.

Там назвали его талантливым управленцем, который поддерживал развитие конных дисциплин в сложные времена, а также содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене.

Михаил Буденный родился в 1944 году в семье советского маршала и командира 1-й конной армии РККА в годы гражданской войны Семена Буденного и его третьей жены. Окончил Московский энергетический институт и начал работать по линии Внешторга СССР. С 1984 по 1993 год возглавлял Федерацию конного спорта СССР и РФ.