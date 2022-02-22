Москва онлайн покажет финал Кубка Европы Fis Grand Prix de Russie по биг-эйру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят финал Кубка Европы Fis Grand Prix de Russie по биг-эйру, который пройдет на Воробьевых горах.

Вы увидите выступления сильнейших сноубордистов Европы и России, среди которых участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games Антон Мамаев, Владислав Хадарин, Себастьян Конижненберг, Николас Хубер и другие.

Смотрите прямую трансляцию 23 февраля в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.