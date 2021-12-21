Москва 24 покажет новогоднюю шоу-программу "Чемпионы" Ильи Авербуха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 декабря смотрите на сайте телеканала Москва 24 новогоднюю шоу-программу "Чемпионы" Ильи Авербуха. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Новый год на катке с М24". Официальный партнер – "Сбер Московский банк".

На каток в саду "Эрмитаж" выйдут фигуристы мирового уровня, а именно:



олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин;

двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский;

чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина, Максим Шаблин;

олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Костомаров;

двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира Евгения Медведева;

олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин;

чемпион России среди юниоров Артем Федорченко.

Фигуристы представят номера под хиты Бейонсе, ABBA, а также продемонстрируют фрагменты из ледового спектакля Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король" и программы Cirque du Soleil. Алексей Ягудин покажет номер "Остров невезения" по мотивам кинофильма "Бриллиантовая рука".

Смотрите трансляцию 21 декабря в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.