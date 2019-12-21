Дом экс-футболиста "Зенита" ограбили в Италии

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"

В Италии ограбили дом защитника футбольного клуба "Торино" Кристиана Ансальди. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Грабители вынесли много ценных вещей! Благодарю бога, что моя семья в этот момент не находилась дома. Надеюсь, бог простит людей, совершивших это, чтобы они могли встретиться с ним в один день", – написал футболист в своем Instagram.

К посту он прикрепил фотографию, на которой виды вещи, разбросанные по всей комнате. Ансальди выразил надежду, что полиция найдет преступников.

Кристиан Ансальди выступал за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит". В нынешнем сезоне 33-летний защитник забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 17 матчах за "Торино" во всех турнирах.

