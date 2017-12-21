СК готов сотрудничать с ФИФА по делу о допинг-пробах российских спортсменов

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Следственный комитет России предложил ФИФА сотрудничество в исследовании данных WADA о допинг-пробах российских спортсменов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По информации СМИ, WADA передало ФИФА сведения о результатах тестирования российских спортсменов, включая футболистов. "Для проведения объективного и всестороннего расследования следствием направлено обращение в Международную федерацию футбола, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании представленной WADA информации", – подчеркнула Петренко.

В ведомстве напомнили, что СК продолжает расследоввание дела в отношении информатора WADA, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.