WADA подозревает еще 300 спортсменов из России в применении допинга

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало более 60 спортивным федерациям имена около 300 "элитных" российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Предположительно, данные атлеты в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года сдали положительные допинг-пробы, которые в дальнейшем были заменены на "чистые", сообщает "Р-Спорт".
Также федерации получили данные из доклада комиссии под руководством Ричарда Паунда, которая обнаружила факты широкого применения допинга в российской легкой атлетике.
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018. Атлеты смогут выступить на Олимпиаде только под нейтральным флагом, и только в том случае если докажут свою непричастность к употреблению допинга.
Позже президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что в Играх смогут принять участие 208 российских спортсменов.
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