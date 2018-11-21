21 ноября 2018, 06:15Спорт
Фанаты "Спартака" потребовали продать Глушакова
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
20 ноября состоялась встреча владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна и вице-президента Наиля Измайлова с болельщиками.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", разговор с представителями фанатских движений проходил на домашнем стадионе "Открытие Арена".
Беседа продолжалась более часа. В частности, болельщики высказали несогласие с отставкой бывшего главного тренера Массимо Карреры.
Кроме того, фанаты возмутились возвращением полузащитника Дениса Глушакова в основной состав и потребовали избавиться от игрока.
При этом болельщики указали на слабую работу менеджмента и ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.
Федун и Измайлов согласились с последним тезисом и не исключили изменений. Также собравшимся была обещана новая встреча.
"Спартак" уволил Карреру 22 октября после поражения от тульского "Арсенала". 12 ноября новым главным тренером назначили Олега Кононова, который возглавлял "Арсенал".
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