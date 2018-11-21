Фанаты "Спартака" потребовали продать Глушакова

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

20 ноября состоялась встреча владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна и вице-президента Наиля Измайлова с болельщиками.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", разговор с представителями фанатских движений проходил на домашнем стадионе "Открытие Арена".

Беседа продолжалась более часа. В частности, болельщики высказали несогласие с отставкой бывшего главного тренера Массимо Карреры.

Кроме того, фанаты возмутились возвращением полузащитника Дениса Глушакова в основной состав и потребовали избавиться от игрока.

При этом болельщики указали на слабую работу менеджмента и ошибки в пиар-составляющей деятельности клуба.

Федун и Измайлов согласились с последним тезисом и не исключили изменений. Также собравшимся была обещана новая встреча.

"Спартак" уволил Карреру 22 октября после поражения от тульского "Арсенала". 12 ноября новым главным тренером назначили Олега Кононова, который возглавлял "Арсенал".