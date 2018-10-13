Футболисту Денису Глушакову пригрозили уголовным делом

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Полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение постановления суда об аресте его счетов на период бракоразводного процесса. Футболист мог вывести со своих счетов до 100 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката жены футболиста Сергея Жорина.

"Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы", – сказал адвокат.

Ранее суд наложил арест на недвижимость и счета полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова на время бракоразводного процесса.

Инициатором расторжения брака после девяти лет совместной жизни стала Дарья Глушакова. Она через суд потребовала развода, опеки над детьми и алиментов. У семьи две дочери – Валерия и Александра.

В сентябре Дениса Глушакова и Андрея Ещенко отстранили от тренировок с командой после скандала с лайками, которые игроки поставили в Instagram под стихотворением c критикой в адрес главного тренера.

Глушаков и его супруга не явились на бракоразводное заседание суда