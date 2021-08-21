Сборная России обыграла команду Парагвая в матче ЧМ по пляжному футболу

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Сборная России обыграла спортсменов из Парагвая в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Основное время закончилось со счетом 3:3, дополнительное – 4:4.
В серии пенальти россияне смогли взять еще одно очко – встреча завершилась с итоговым счетом 5:4.
В российской команде отличились Алексей Макаров, вратарь Станислав Кошарный и Борис Никоноров. Сборной Парагвая голы принесли Хоао Ролон, Милсадес Медина, Карлос Карбальо и Нестор Чавес.
В настоящее время сборная России занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Японии на три очка. В заключительном матче группового этапа, который состоится 23 августа, команды сыграют друг с другом.
Ранее в матче первого тура группового этапа первенства сборная России обыграла команду США. Игра закончилась со счетом 5:4 в дополнительное время.
Забитыми мячами отличились Борис Никоноров, Антон Шкарин, Андрей Новиков и Алексей Макаров. У США отметились Николас Переа и Алессандро Канале.
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