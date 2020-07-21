Более двух тысяч человек обеспечит безопасность на футбольных матчах в Москве 22 июля

17:00
Фото: ТАСС/Егор Алеев
За правопорядком на футбольных матчах 30-го тура Российской Премьер-лиги, которые пройдут в Москве 22 июля, будет следить свыше 2 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"На арене ЦСКА [будут следить за порядком] – около 1,1 тысячи [человек], а на стадионе в Петровском парке – около тысячи", – цитирует Агентство "Москва" сообщение ведомства.
Отмечается, что свыше 600 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 200 военнослужащих Росгвардии и порядка 250 полицейских и бойцов ОМОН будет следить за обстановкой на матче ЦСКА – "Тамбов".
Во время встречи "Динамо" – "Оренбург" обеспечивать общественный порядок будет около 600 представителей контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии, а также около 200 сотрудников полиции и ОМОН.
Футбольные дерби пройдут 22 июля в 19:00. На "ВЭБ Арене" ЦСКА сыграет против "Тамбова", а на "ВТБ Арене" – "Динамо" против "Оренбурга".
Кроме этого в ведомстве отметили, что во избежание террористической угрозы стадионы и прилегающие к ним территории проверят кинологи со служебными собаками и представителями ГУ МЧС России по Москве.
Ранее был опубликован календарь матчей чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.
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