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Москва 24

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15:46

Международный день бокса отмечают на Красной площади

спорт город

15:46

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На Красной площади проведут самую массовую тренировку по боксу

На Красной площади начались праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, передает телеканал Москва 24.

Фестиваль спорта в центре столицы продлится два дня. В его рамках на главной площади страны планируют поставить рекорд для Книги Гиннесса – там проведут самую массовую в истории единовременную тренировку по боксу. Спортсмены будут выполнять указания Николая Валуева и Роя Джонса.

Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО со знаменитыми спортсменами и артистами. Помимо этого, в программе фестиваля – мастер-классы, занятия и лекции о здоровом образе жизни.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее рекомендовал предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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спорт город

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