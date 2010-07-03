Международный день бокса отмечают на Красной площади

На Красной площади проведут самую массовую тренировку по боксу
На Красной площади начались праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню бокса, передает телеканал Москва 24.
Фестиваль спорта в центре столицы продлится два дня. В его рамках на главной площади страны планируют поставить рекорд для Книги Гиннесса – там проведут самую массовую в истории единовременную тренировку по боксу. Спортсмены будут выполнять указания Николая Валуева и Роя Джонса.
Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО со знаменитыми спортсменами и артистами. Помимо этого, в программе фестиваля – мастер-классы, занятия и лекции о здоровом образе жизни.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее рекомендовал предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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