Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл на турнире UFC

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Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским спортсменом Алексеем Олейником и голландцем Алистаром Оверимом состоялся в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Россиянин проиграл сопернику техническим нокаутом в первом раунде.

Победивший в главном бою вечера Оверим заявил, что выиграл бы и у россиянина Александра Волкова, если бы не произошло замены бойца. Изначально голландский спортсмен должен был драться с Волковым, но россиянин снялся с турнира по состоянию здоровья.

Оверим сказал журналистам, что ему было комфортно выступать в России, он ощущал поддержку со стороны многих. Голландец отметил, что среди российских спортсменов очень много сильных атлетов и прекрасных бойцов.