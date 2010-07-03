Баскетболисты ЦСКА обыграли "Фенербахче" в матче Евролиги

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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Фенербахче" в матче 28-го тура Евролиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 70:68 (14:18, 22:17, 16:13, 18:20) в пользу ЦСКА, у который 16 очков набрал Уилл Клайберн.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея 22 победы. "Фенербахче" на первом месте с 23 победами.

В следующем туре 29 марта ЦСКА сыграют с подмосковными "Химками".