UEFA оштрафовал Криштиану Роналду на 20 тысяч евро

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Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал футболиста Криштиану Роналду на 20 тысяч евро, сообщается на сайте UEFA. Наказание связано с неподобающим поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентуса" против "Атлетико".

На игре в Турине 12 марта победил "Ювентус" со счетом 3:0. Роналду отпраздновал успех своей команды, демонстративно схватив себя за пах. В первом матче команд в Мадриде, который завершился победой "Атлетико", в такой манере отпраздновал гол главный тренер испанской команды Диего Симеоне. Аргентинца оштрафовали на такую же сумму.

В январе Роналду приговорили к 23 месяцам заключения условно и штрафу более 19 миллионов евро. Его обвинили в уклонении от уплаты подоходного налога физлиц в 2011–2014 годы. Сумма, которую не выплатил футболист, составляет около 5,7 миллиона евро.