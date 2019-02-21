"Зенит" одолел "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над соперниками из стамбульского "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух игр российский клуб вышел в следующую стадию турнира.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита". В составе петербургского клуба дубль 37-й и 76-й минутах игры оформил Сердар Азмун. Еще один гол забил Магомед Оздоев на 4-й минуте. Очко турецкой команде принес Мехмет Топал.

Первый матч между "Зенитом" и "Фенербахче" состоялся 13 февраля в Стамбуле. Он принес победу стамбульскому клубу со счетом 1:0. Однако по сумме двух матчей сильнее оказался "Зенит".