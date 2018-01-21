На чемпионате Европы российские фигуристы выиграли 9 медалей из 12 возможных

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В копилке сборной России по фигурному катанию после прошедшего в Москве чемпионата Европы девять медалей из 12 возможных – две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Как сообщает ТАСС, российские спортсмены выиграли все три медали в соревнованиях спортивных пар. Также Алина Загитова одержала победу в женском одиночном катании. Для нее эта победа стала первой наевропейском чемпионате. Второе место заняла двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выиграли серебро в соревнованиях танцевальных дуэтов. А Дмитрий Алиев стал серебряным призером в мужском одиночном катании. Третьим стал Михаил Коляда, россиянин второй год подряд выигрывает бронзу.

Ранее российских спортсменов поздравил с победой мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник также пожелал удачи российским фигуристам на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде", – написал столичный градоначальник.