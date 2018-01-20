20 января, 23:00
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин пожелал удачи российским фигуристам на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter.
"Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде", – написал столичный градоначальник.
Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 января 2018 г.
17 января в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Открыли турнир мужчины, которые в первый день соревновались в короткой программе. Лучшим из россиян оказался Дмитрий Алиев, занявший второе место.
А завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию произвольной программой женщин-одиночниц. Две первые ступеньки пьедестала заняли российские девушки. Победила Алина Загитова, второй стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: