Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин пожелал удачи российским фигуристам на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter.

"Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде", – написал столичный градоначальник.

Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 января 2018 г.



17 января в Москве стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Открыли турнир мужчины, которые в первый день соревновались в короткой программе. Лучшим из россиян оказался Дмитрий Алиев, занявший второе место.

А завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию произвольной программой женщин-одиночниц. Две первые ступеньки пьедестала заняли российские девушки. Победила Алина Загитова, второй стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.