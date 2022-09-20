Николая Оленева назначили на должность гендиректора ФК "Химки"

Фото: fckhimki.com

Новым генеральным директором футбольного клуба "Химки" стал Николай Оленев. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного клуба.

Оленев сменил в этой должности Дмитрия Ульянова, который работал на посту гендиректора "Химок" с 8 июня. Он отметил, что его первоочередной задачей станет разработка долгосрочной стратегии развития клуба.

"Но начнем мы с главной текущей задачи: вдохнуть новую жизнь на трибуны. Нам предстоит полностью обновить формат взаимодействия с болельщиками, расширять аудиторию, искать новые направления. Мы должны популяризировать футбол как неотъемлемую часть жизни нашего города Химки, а домашний стадион – как место встречи хороших и добрых друзей", – заявил Оленев.

Ранее стало известно, что первый международный Кубок по пляжному футболу пройдет в Москве с 13 по 16 октября. На турнир в столицу приедут восемь команд из России, Белоруссии и стран ближнего зарубежья. Нашу страну представят московские клубы "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА.