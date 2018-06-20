Теперь официально: сборная России впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская команда по футболу впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира после победы сборной Уругвая над Саудовской Аравией в игре второго тура группового этапа.

Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 на стадионе в Ростове-на-Дону. Гол забил Луис Суарес, которого назвали лучшим игроком встречи.

"Команда могла сыграть лучше, но результат нас устраивает. Совершенно очевидно, что чувства полного удовлетворения у нас нет", – сказал Суарес, добавив, что футболистам есть над чем работать.

Согласно информации на сайте FIFA, матч посетили 42 678 зрителей.

Команды Уругвая и России набрали по шесть очков после двух матчей и квалифицировались в плей-офф чемпионата мира. Сборные Египта и Саудовской Аравии не получили ни одного очка, они находятся на третьем и четвертом местах в группе А. 25 июня уругвайцы и россияне встретятся на стадионе в Самаре.

Мундиаль продлится до 15 июля. Мероприятие пройдет в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Столица примет 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак".