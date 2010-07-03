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00:56

Баскетболисты ЦСКА в четвертый раз выиграли Евролигу

спорт

00:56

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный ЦСКА в финале Евролиги обыграли клуб из Стамбула "Анадолу Эфес" со счетом 91:83.

Самыми результативными игроками в составе красно-синих стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс. Они записали на свой счет по 20 очков, сообщает "Матч ТВ".

При этом армейцы выступали в "Финале четырех" турнира в 16 из 17 последних розыгрышей. "Анадолу Эфес" впервые сыграл в решающем матче Евролиги.

Последний раз ЦСКА выигрывал Евролигу в 2016 году, всего эта победа в турнире стала для московского клуба восьмой в истории и четвертой в XXI веке.

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