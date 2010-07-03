Сборная России победила команду Швейцарии в матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России победили команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче шестого тура группового этапа ЧМ в Словакии. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, игру посетили 9056 зрителей.
Шайбы забросили Артем Анисимов и Никита Кучеров. Последний вновь занял первое место в списке бомбардиров чемпионата, сообщает ТАСС.
Ворота сборной России защищал Александр Георгиев, он отразил 31 бросок по своим воротам.
Игроки российской команды вышли на лед под свист швейцарских фанатов, однако это их не смутило.
Сборная России продолжает лидировать в группе B. После шести матчей она набирает 18 очков и остается единственной командой на турнире, которая не потерпела ни одного поражения.
В заключительной встрече россияне сыграют с командой Швеции, а швейцарцы встретятся с чехами. Оба матча пройдут 21 мая.
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