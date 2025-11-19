Умерла олимпийская чемпионка Алевтина Олюнина-Панарина

Фото: ТАСС/Гиви Киквадзе; Анатолий Рухадзе

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина-Панарина ушла из жизни в возрасте 83 лет, сообщается на портале государственных органов Костромской области.

По информации Федерации лыжных гонок России, спортсменка умерла в больнице вечером 18 ноября после продолжительной болезни. Соболезнования ее родным и близким выразил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"Свою жизнь она посвятила беззаветному служению спорту, будучи целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком", – написал он в телеграм-канале.

Олюнина-Панарина родилась 15 августа 1942 года. В 1969-м она окончила ГЦОЛИФК. Спустя три года она выиграла золото Олимпийских игр в японском Саппоро в эстафете 3 по 5 километра и серебро – в индивидуальной гонке на 10 километров.

Олюнина-Панарина – первая спортсменка в своем регионе, которая стала олимпийским призером. Более того, она была двукратной чемпионкой мира.