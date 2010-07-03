Чемпион России по боксу прокомментировал отказ Украины отправлять делегацию на ЧМ

Федерация бокса Украины приняла решение не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбург, который пройдет с 7 по 2 сентября, – украинские боксеры, которые все же захотят участвовать в первенстве планеты, будут вынуждены оплачивать расходы за свой счет. В беседе с RT чемпион России по боксу в весе до 75 килограммов Глеб Бакши выразил свое сожаление по поводу происходящего.

"То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнеры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь", – отметил спортсмен, подчеркнув, что спорт должен служить целям объединения людей.

Он добавил, что считает украинца Александра Хижняка – действующего чемпиона мира, Европы и Европейских игр в весе до 75 килограммов – самым опасным соперником на данный момент. Ранее в Минске Бакши уступил Хижняку раздельным решением судей. По словам российского боксера, он мечтал о реванше в Екатеринбурге.