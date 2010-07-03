Чалов может принять участие в столичном дерби

Бывший наставник молодежного ЦСКА Александр Гришин уверен, что Федор Чалов примет участие в столичном дерби несмотря на перелом носа. Он отметил, что в дерби ставки очень высоки и неважно, в каком состоянии обе команды.
"Поверьте, в ЦСКА все прекрасно знают свой календарь и помнят о скором старте в еврокубках, но впереди один из главных матчей сезона. В таких никого не берегут. Так было всегда. Не важно, в каком состоянии обе команды, на каком они месте. Это дерби, здесь ставки слишком высоки", – заявил он в разговоре с RT.
Он также подчеркнул, что не верит в то, что тренерский штаб ЦСКА ставит лучшего бомбардира на скамейке запасных или вообще не включит в заявку. Гришин выразил уверенность, что Чалова зрители увидят с первых минут, поскольку у ЦСКА нет особо выбора. Сейчас Федор является незаменимым футболистом, и сейчас не наблюдается таких спортсменов, которые могут заменить Чалова на острие атаки.
Ранее бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы бывшей команды в матче шестого тура РПЛ со столичным ЦСКА.
4 августа в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги ЦСКА на выезде играл с "Рубином". Матч в Казани закончился победой столичной команды.
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