Роналду сломал нос сопернику в первом матче "Ювентуса" в чемпионате Италии

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал за "Ювентус" в матче первого тура чемпионата Италии против "Кьево".

Как сообщает "Газета.ру", на последних минутах встречи 33-летний португалец вступил в верховую борьбу за мяч с вратарем соперников Стефано Соррентино. В результате столкновения игрок "Кьево" потерял сознание. Он был доставлен в больницу, где ему был диагностировали перелом носа и подозрением на черепно-мозговую травму.

Матч "завершился победой "Ювентуса" со счетом 3:2. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" результативными действиями не отметился. Перед матчем Роналду спел на стуле рок-песню для своих одноклубников во время праздничного ужина, посвященного его переходу в "Ювентус".

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля за 117 миллионов евро. Всего за сутки футболки с фамилией новичка приобрели 520 тысяч человек, что принесло клубу 55 миллионов евро.