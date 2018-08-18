Роналду на стуле спел рок-песню во время ритуала посвящения в футболисты "Ювентуса"

Фото: AP/Antonio Calanni

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду спел рок-песню для своих одноклубников во время праздничного ужина, посвященного переходу в "Ювентус", передает "Комсомольская правда".

Видео, которое снял партнер 33-летнего португальца по команде Миралем Пьянич, опубликовано в Twitter. На нем видно как Роналду, стоя на стуле, исполняет песню A minha Casinha португальской рок-группы Xutos e Pontapes.



Ранее сообщалось, что врачи итальянского клуба были шокированы результатами медицинского обследования португальца. Тесты показали, что физическое состояние Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля за 117 миллионов евро. Всего за сутки футболки с фамилией новичка приобрели 520 тысяч человек, что принесло клубу 55 миллионов евро.