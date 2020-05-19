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Спорт

15:35

Футбольный агент рассказал, кто является лучшим российским нападающим

спорт

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Известный футбольный агент Алексей Сафонов назвал лучшего российского нападающего, передает RT.

Он считает, что сильнейшим российским форвардом на данный момент является нападающий "Сочи" Александр Кокорин.

"На мой взгляд, Кокорин – самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же "Милан" или "Ювентус", – отметил Сафонов.

Среди сильных футбольных качеств Кокорина он выделил физическую силу и хорошую игру головой. Кроме того, Сафонов подчеркнул, что Александр за последний год стал взрослее и умнее.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Кокорин останется в "Сочи", который зимой арендовал нападающего у клуба из Санкт-Петербурга, до конца сезона.

Кокорину придется вернуть половину своей зарплаты футбольному клубу

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