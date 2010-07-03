ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в четвертом матче финальной серии, и стал обладателем Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась победой армейцев в овертайме – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Шумаков (13-я минута) и Коди Фрэнсон (18), У армейцев забивали Кирилл Капризов (24). Константин Окулов (58) И Максим Мамин, отличившийся на 18-й минуте овертайма.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА. Столичная команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Гагарина.