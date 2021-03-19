Москва онлайн покажет шоу современных русских богатырей

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20 марта в честь дня рождения музея "Моторы Октября" состоится шоу богатырей.

Перед посетителями выступят настоящие богатыри: двукратный чемпион мира по армлифтингу, победитель шоу "Я могу" Александр Кириллов и рекордсмен России по переворачиванию легковых автомобилей, мировой рекордсмен по поднятию людей на коромысле Дмитрий Терехов.

В прямом эфире Москвы онлайн вы увидите, как богатыри поднимают ретроавтомобили и сгибают металлические прутья.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.