Баскетболисты ЦСКА обыграли "Анадолу Эфес"

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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура Евролиги.

Встреча, которая проходила в Турции, завершилась со счетом 80:78 (15:20, 25:15, 21:23, 19:20) в пользу ЦСКА, у которых 19 очков набрал Кори Хиггинс.

В следующем туре 21 марта армейцы сыграют с "Фенербахче".

15 марта московский ЦСКА уступил "Панатинаикосу" в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.